Luana Piovani sobre Pedro Scooby:'Um sortudo que coloquei na luz'

" Um sortudo que eu coloquei na luz , que por isso hoje ostenta carros milionários na garagem, está através da lei querendo me calar. Isso porque, todas as vezes que falei, falei das faltas dele, mas também já o elogiei muito quando mereceu", criticou Luana.

A atriz Luana Piovani usou as redes sociais nesta segunda, 18, para voltar a criticar o ex-marido, Pedro Scooby , sobre o processo que ele move contra ela. No pedido, o surfista pede para que a artista seja impedida de criticá-lo na internet em relação à criação dos filhos.

Luana também ressaltou que a atitude de Scooby é de ingratidão. "Apesar de existir uma relação politicamente ok, afinal temos três filhos e a gente se fala muitas vezes por conta das coisas dos filhos, existe obviamente, não sei nem nomear o que, acho que é ingratidão, raiva pela ingratidão de que isso acontece", revelou.

A atriz, que atualmente mora em Portugal com os filhos, também comentou sobre a mudança do mais velho, Dom, 11 anos, para o Brasil. O menino vai passar a morar com o pai.

"Eles (Dom e Pedro Scooby) têm direito a viver essa fantasia. Ele está indo, apesar de eu ter os meus senões, para um lugar amoroso, onde ele vai ter cuidado, e acho que ele tem direito de escolher o que ele acha que vai ser a felicidade dele, uma vez que ele tem estudo e saúde por lá", comentou a atriz.