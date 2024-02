Diogo Nogueira faz declaração para Paolla Oliveira

Diogo e Paola foram às Maldivas após terem passado por Dubai. Os dois compartilharam as fotos da viagem nas redes sociais durante os últimos dias.

O cantor Diogo Nogueira usou as redes sociais para se declarar à namorada, a atriz Paolla Oliveira, neste domingo, 25. Os dois estão curtindo uma viagem nas Maldivas.

O público reagiu à publicação de Diogo no Instagram com várias felicitações ao casal: "Eu não sei se é a Paola que tem sorte ou se é o Diogo"; "Que essa união seja abençoada e protegida"; "Sério, não dá, vocês são muito lindos"; "É lindo demais acompanhar vocês"; "Não dá com vocês! Exalam cumplicidade, amor e beleza!".