JojoTodynho anuncia término de namoro nas redes sociais

Jojo Todynho anunciou o fim de namoro com Renato Santiago após quase um ano juntos. Nesta sexta-feira, 23, a artista compartilhou a notícia do término em uma sequência de stories nas redes sociais.

"Acho que vocês já sabem que eu estou em outra fase da minha vida. Eu e Renato não estamos mais juntos, mas continuamos 'superamigos', até porque a gente tem uma amizade de mais de 10 anos e não vai terminar por causa de relacionamento", disse a cantora nos vídeos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A dona do hit “Que Tiro Foi Esse” afirmou que não vai mais expor a vida pessoal, mas quis dar um fim aos rumores em torno do fim do relacionamento.