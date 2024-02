Luana Piovani relembra carreira na Globo: ‘Quero ser bem tratada’

Luana Piovani falou pela primeira vez sobre os bastidores da sua passagem pelos estúdios da Globo. Apresentadora e atriz, a artista estreou na televisão em 1993, na minissérie “Sex Appel”.

Com 16 anos de idade na época, Luana já tinha um rosto conhecido devido aos seus trabalhos como modelo.

"Comecei a trabalhar como modelo aos 14 anos, com 15 fui para o Japão e com 16 virei protagonista na Globo. (...) Me traumatizei, mandei todo mundo à m*rda, inclusive, a Globo”, relembrou. A lembrança foi compartilhada na quinta-feira, 22, durante participação no podcast PodDelas.