Carolina Dieckmann relembra fim de casamento com Marcos Frota

Carolina Dieckmann diz que sofreu mais com fim de relação com Marcos Frota do que com perda da mãe Crédito: Reprodução/Instagram

Carolina Dieckmann relembrou o fim de seu casamento com o ator Marcos Frota em uma participação no podcast “Desculpa Alguma Coisa”, apresentado por Tati Bernardi. Atriz declarou, no episódio que foi ao ar na quarta-feira, 21, que ela sofreu mais com a separação do que quando perdeu sua mãe, em 2019. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “Minha separação com Marcos foi barra pesadíssima. Fiquei mais triste do que quando perdi minha mãe. Separar é muito difícil. Obviamente que perder uma mãe é muito mais sério, mais triste, mas perder uma mãe você não tem o que fazer, ela morreu. Quando você decide separar tem uma carga”, sustentou.

