Marcos Frota relembra morte da esposa e ajuda de José Augusto

Um dos atores mais populares da televisão brasileira durante a década de 1990, Marcos Frota foi convidado do programa “Que história é essa, Porchat?” e relembrou um dos momentos mais marcantes de sua vida pessoal.

Casado entre os anos de 1976 e 1993 com Cibele Ferreira, a então esposa do ator faleceu em um acidente de carro ocorrido na frente da casa onde moravam. “Eu não tinha forças, eu estava completamente entregue a uma situação fora de controle e eu tinha que ser o pai deles”, relembra.

Marcos Frota e Cibele tiveram três filhos, Amaralina, Apoena e Tainã. Na ocasião, o músico José Augusto, que era vizinho da família, foi ao local do acidente e ajudou Marcos. “Quando eu me aproximei (do local do acidente), eu vi perto de mim um anjo… Era o Zé Augusto. É aquele tipo de anjo que chega em silêncio, aquele tipo de amigo que vem para ficar para sempre".