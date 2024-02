Filho de Zé Felipe e Virgínia tem perfil com mais de 750 mil seguidores

O terceiro filho do cantor Zé Felipe com a influenciadora Virgínia já é sensação nas redes sociais. Com menos de dois dias da revelação do sexo do bebê, realizada em uma live que reuniu 1,4 milhão de espectadores, a criança ganhou um perfil no Instagram.

“Assim como as Marias, eu fiz um @ para ele. Vou postar tudo lá para vocês acompanharem”, disse Virgínia em um Story compartilhado na quarta-feira, 21.

Poucas horas após a criação da conta, o perfil de José Leonardo (@zeleonardo), futuro herdeiro do casal, atualmente possui mais de 750 mil seguidores.