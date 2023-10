Arthur Aguiar mostra ultrassom do filho com ex-namorada: 'Lindo'

Arthur Aguiar e Jheny Santucci compartilharam imagens do exame de ultrassom do futuro filho

O ator Arthur Aguiar compartilhou as primeiras imagens do seu futuro filho. Em publicação no Story do Instagram nesta segunda-feira, 9, o artista mostrou o exame de ultrassom do bebê que irá ter com a empresária Jheny Santucci.

O vencedor do Big Brother Brasil 2022 (BBB 22) também mostrou o “rosto” da criança na ultrassonografia em 3D. “Não estou tendo maturidade, gente…”, escreveu o músico no vídeo em que revela o ultrassom.

“Nosso bebê tá lindo e crescendo cheio de saúde, graças a Deus”, comentou o artista em uma foto no qual está ao lado da ex-namorada. Arthur Aguiar aproveitou para perguntar aos seguidores se eles acham que o seu segundo filho será um menino ou uma menina.