Carnaval 2024: Adriano Imperador é homenageado em desfile em SP

Ex-jogador do Flamengo e da seleção brasileira é homenageado pela Camisa Verde e Branco no desfile das escolas de samba do Grupo Especial de São Paulo

Ex-atacante da seleção brasileira, Adriano Imperador foi um dos destaques do primeiro dia do Desfiles das Escolas de Samba do Grupo Especial de São Paulo. Ele recebeu uma homenagem da Camisa Verde e Branco, primeira escola a se apresentar na última sexta-feira, 9.

O desfile teve como enredo "Adenla — O imperador nas terras do rei". A escola procurou unir a história ao futebol, homenageando imperadores e dinastias africanas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Integrante do último carro alegórico, Adriano teve um espaço especial pelo que representou no futebol. Destaque no futebol mundial, ele recebeu o apelido de Imperador dos italianos.