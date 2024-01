Marcelo Sangalo brinca sobre possível affair com Melody

Durante o show Ensaios da Anitta que aconteceu em Salvador, Bahia, no último sábado, 6, Anitta provou Ivete Sangalo ao afirmar que seu filho Marcelo deveria ficar com a jovem artista Melody. Em suas redes sociais, Marcelo Sangalo compartilhou um registro do momento e brincou "Ninguém tá puro".

"Marcelo tem que pegar a Melody", disse Anitta para Veveta no meio do show. A cantora baiana ficou sem reação enquanto a "Girl From Rio" se divertia da situação.

Confira registro do momento: