Alok emociona multidão em trio futurista no Carnaval de Salvador

O trio elétrico do DJ Alok em Salvador reuniu milhares de foliões no final da tarde deste sábado, 18, no circuito Barra-Ondina. A "Pipoca do Alok", com o aspecto futurista, contou com telões de leds, luzes, cores e projeções tecnológicas durante seis horas de música.

O DJ norte-americano Diplo subiu na cabine do trio Pipoca do Alok, surpreendendo a multidão, que gritava e aplaudia o show.

No Instagram (@alok), o DJ comemorou o sucesso do evento com uma galaria de fotos e vídeos do trio elétrico. "Ainda emocionado e grato por ontem! O que foi isso Salvador? Parece um sonho!", publicou o artista.

No repertório de Alok, foram tocadas músicas consideradas "hit de carnaval". Entre elas, “Hear me Now”, “Vale Vale” e o remake de “Boa Sorte” (parceria do DJ com o duo Cat Dealers e Vanessa da Mata). Uma releitura do sucesso “Zona de Perigo”, de Leo Santana, também esteve no espetáculo.

