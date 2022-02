Melody troca farpas ao vivo com Camila Loures sobre Anitta; entenda

Melody trocou farpas com Camila Loures ao vivo nessa quarta, 2, no PodCats. O momento foi motivado pelo recente atrito da adolescente com Anitta. Internautas criticam a podcaster por sua reação incisiva; entenda

A cantora Melody, de 14 anos, trocou farpas com a podcaster Camila Loures, 26, durante sua participação no PodCats, programa de Camila com Virgínia Fonseca, 22. O momento ocorreu ao vivo na noite dessa quarta-feira, 2, e foi motivado pelo recente atrito da cantora com Anitta. Melody criticou Camila por ter mentido quando a carioca participou do podcast, em novembro do ano passado.

Naquele encontro, Camila disse que Melody teria afirmado ter carreira maior que a de Anitta. “Nunca que eu falei isso. Eu falei que eu ia ser maior que ela, mas eu nunca disse que era. Vocês falaram isso para ela e ela ficou tipo [sem entender]”, criticou Melody nessa quarta. “Passa a informação certa, senão acaba fazendo uma treta sem ter treta. Não deu treta, mas não foi o que aconteceu”, complementou.

Melody x Camila Loures: “Eu não sou biscoiteira”

A produção do podcast então exibiu a conversa com Anitta e Camila percebeu ter errado. Ela rapidamente se desculpou a Melody, que disparou: “Você queria marketing”. O comentário da cantora deixou o clima pesado no estúdio e a podcaster deixou seu descontentamento explícito. “De forma alguma. Eu não sou biscoiteira. Nunca fui. Sete anos sem fazer nada para poder ficar famosa”, rebateu.

“Você acredita? Só fazendo vídeo. Muito. Três vídeos por dia. Três vídeos por dia que eu solto. Bastante trabalho. Nunca biscoito. Mas não foi não. Foi porque eu falei errado. A gente erra. O ser humano erra. Então me perdoa pela forma que eu falei. Mas a forma que você falou também deu a entender que você é isso. Você falou que ela é Brasil e ela não é Brasil. Anitta é mundial. Ela é muito foda”, acrescentou Camila.

Melody ignorou a argumentação da podcaster sobre sua trajetória pessoal e voltou a focar em Anitta. “Não vem dizer que ela é uma Ariana Grande da vida, [por]que ela ainda não é. Ariana Grande é mundial. Anitta está conseguindo ainda e eu espero que ela consiga, de verdade. E eu também vou conseguir”, finalizou a paulista. Nenhuma das duas envolvidas se manifestou publicamente sobre o ocorrido.

Clique aqui para assistir à discussão entre Melody e Camila Loures ou reproduza o player abaixo:



Gente o FECHO que a Camila loures deu na Melody, tô em choque pic.twitter.com/eLUxuDsVjY — Garoto do blog (@garotxdoblogofc) February 2, 2022

Melody x Camila Loures: internautas criticam situação

Nas redes sociais, diversos internautas analisaram a situação. Inicialmente, perfis divulgaram o vídeo do momento afirmando que Camila teria dado um “fecho” em Melody, isto é, a envergonhado. Porém, outros usuários destacaram que Melody é uma adolescente de 14 anos, enquanto Camila tem o dobro da idade e ainda assim escolheu trocar farpas. A podcaster também foi criticada por outros internautas pelo tratamento com uma convidada do programa.

A mina batendo boca com uma criança, cara... lamentável.



As vezes as pessoas esquecem o quanto a melody ainda é um quase pré adolescente — VICTOR FORTUNATO - SEIF (@FortunatoVictor) February 2, 2022 Agora vai pagar de vítima pra uma criança. E diz que nunca quis biscoito olha, primeiro: você errou ao passar a notícia pra Anitta e quando a Melody confrontou, você ficou tão surtada que correu pra defender Anitta e sair por cima e não reconheceu o erro. Pena viu? — Jada Campbell (@dfiroeks) February 3, 2022 foi literalmente ao contrário! além de a melody desmentir a camila ao vivo, ainda deixou ela complemente sem graça por afirmar uma coisa que nunca existiu https://t.co/b8ZXh2gYy4 — kaique brasileiro (@kkkkkkaique) February 3, 2022 não gente, esse "lacre" da camila loures na melody não foi legal. a melody tem 14 anos e as vezes as pessoas esquecem isso.



camila é mal educada em diversos momentos nesse podcast. virginia deveria seguir sozinha, se sairia muito melhor. — cristal⁷ (@latsircdie) February 3, 2022 procurando o fecho kkkkkk

2 cavalonas tentando forçar q ela falou algo q ela nao falou e ainda constrangendo a melody q é convidada dessa bomba de podcast pic.twitter.com/DEhpaVuo8O — (@loscarjean) 3 de fevereiro de 2022 Que situação constrangedora, ficou feio para Camila e não para a Melody. A garota foi ao programa como convidada para ser tratada desta maneira? — Flower Boy (@Surenan) February 2, 2022



