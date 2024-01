Marco Pigossi se casa com cineasta italiano em São Paulo

Uma semana após cogitar o casamento, o ator Marco Pigossi formalizou a união civil com o cineasta italiano Marco Calvani. A cerimônia teria acontecido na tarde desta terça-feira, 26. O casamento, assim como o relacionamento dos dois, foi realizado em cerimônia discreta no apartamento do ator, em São Paulo.

Marco falou da relação com o cineasta e citou a possibilidade de casamento. "Temos uma relação muito bacana e estamos bem felizes. Temos um documento assinado que formaliza o nosso relacionamento. E fazemos planos de um casamento, mas ainda nada concreto. Vai ficar mais para frente", disse Pigossi em entrevista ao jornal O Globo.

