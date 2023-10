Luva de Pedreiro para de seguir namorada e fãs especulam crise

O relacionamento do influenciador Luva de Pedreiro com a namorada Távila Gomes está passando por uma nova crise. No fim de semana, fãs do criador de conteúdo notaram que ele parou de seguir a mãe do futuro filho nas redes sociais.

Além do unfollow mútuo, Távila arquivou as fotos que tinha com Luva de Pedreiro, incluindo a do chá revelação de Cristiano Ronaldo, filho do casal, ocorrido no dia 3 de setembro.

