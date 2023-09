Bruna Griphao revela foco em terapia e música: 'Processo de cura'

“Minha carreira se construiu de forma natural. Eu focava no colégio, mas meu lado atriz ia se desenvolvendo aos poucos. Desde criança, enxergava aquilo de f orma profissional , mas para mim era como um lazer. Eu amava. As coisas foram acontecendo e, por isso, falo que a carreira de atriz me escolheu. A arte me escolheu”, afirma Bruna em entrevista exclusiva ao Vida&Arte.

Ao lado de Xuxa, Bruna Griphao deu os primeiros passos em direção a sua carreira artística. De família grega, a atriz estreou nas telinhas em 2008, no programa “TV Xuxa”. Não demorou muito para interpretar a personagem Aninha, na novela “Bela, a Feia”, da Record e, em seguida, “Avenida Brasil”, da TV Globo, em 2012. Bruna viu sua carreira crescer, e agora, aos 24 anos, após ter participado do Big Brother Brasil 23 e se lançar como cantora, a artista está pronta para dividir de forma mais profunda sua história.

Avenida Brasil e mais atuações

Questionada sobre sua ascensão na televisão com a personagem Paloma, na novela “Avenida Brasil”, a artista conta que foi naquele momento que teve o entendimento do que era ser reconhecida. “No início, eu era de um núcleo mais cômico da novela, não era um papel tão grande. Mas acabou tomando uma força e ganhando uma proporção positiva. Foi aí que comecei a entender o peso daquilo. Quando eu fui no shopping passear e as pessoas me reconheceram, o choque me fez entender”.

Seu trabalho seguinte foi em "Malhação - Casa Cheia", vivendo na pele da rockeira Giovana. Em 2014, esteve no musical “Meninas e Meninos” e no elenco dos filmes “Muitos Homens em Um Só”, interpretando Maria e “Confissões de Adolescente”, sendo Bruna. Com muitas outras novelas e filmes no seu currículo, a artista revela ao Vida&Arte que novos trabalhos estão por vir.

“Eu estou montando uma peça com amigos que é sobre vários assuntos atuais. Estará em breve nos teatros”, afirma.

Detalhes sobre o BBB

No início de 2023, Bruna foi confirmada como camarote na edição 23 do Big Brother Brasil. Dentro do confinamento, ela tratou de temas profundos e delicados, como relacionamento abusivo, transtorno alimentar e sexualidade.

“Eu sentia que precisava me encontrar de novo, minha força e coragem. Eu tive muita vontade de ir, de passar por esse desafio e provar pra mim mesma que eu era capaz. Teve várias coisas que eu queria ter feito diferente e melhor. Não me arrependo de ter ido, foi muito importante pra mim sair de um lugar difícil para um desafio que me salvou de muitas maneiras”, comenta.

Foi durante uma festa no reality que Bruna viu o início de sua carreira como cantora. Ela, que foi pega de surpresa, ouviu pela primeira vez a canção “Bandida”. Griphao relembra que foi a realização de um sonho, pois sua cabeça sempre a fez crer que seu lugar não era na música.