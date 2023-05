Susana Werner anuncia fim de casamento de 21 anos com ex-goleiro Júlio Cesar

Empresária, ex-atriz e apresentadora, Susana Werner anunciou neste domingo, 21, o fim do casamento de 21 anos com Júlio César, ex-goleiro da seleção brasileira, Inter de Milão e Flamengo. O anúncio foi por meio das redes sociais e, segundo ela, a separação foi em comum acordo.

"Bom dia, é com muita tristeza que anunciamos nossa separação, após 21 anos de casados. Esperamos que todos compreendam este momento difícil de decisões que estamos vivendo", destacou o início do comunicado, postado junto de uma foto do casal com os filhos.

Suzana e Júlio César são pais de Giulia, de 17 anos, e Cauet Werner, de 20 anos. Este, atualmente, é jogador do Rayo Vallecano, da Espanha. Nas redes sociais, o filho mais velho comentou sobre a separação dos pais e pediu respeito neste momento familiar.

“Venho aqui informar que a situação dos meus pais é algo que eu não tenho nada a ver, pois sou somente filho e quero o melhor para os dois. Só peço um pouco de respeito e que por favor não me mencionem em nada, nem a mim nem a minha irmã, por favor. Nós estamos bem, vida que segue. Beijo e abençoado domingo a todos”, declarou.

Até o momento, Júlio Cesar não se pronunciou sobre o fim da relação.

O casal estava morando em Portugal desde 2014, mas já haviam morado na Itália, Inglaterra e Canadá, países de times onde Júlio atuou como goleiro.

