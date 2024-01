MC Cabelinho revela que não fuma maconha por motivos religiosos

O funkeiro e o apresentador também conversaram sobre temas relacionados à monogamia, sexo, tatuagens e uso de drogas. O programa inicia com ambos preparando o prato “Cabelinho no Forno”.

Durante sua participação no programa “Rango Brabo”, do canal Podpah, apresentado por Diogo Defante , o cantor MC Cabelinho assumiu não fumar maconha por questão religiosa .

“Sou poliamor, vou pra cima de geral. Estou em boa fase”, afirma Diogo logo em seguida.

Depois de alguns minutos de programa, ao acender um cigarro, MC Cabelinho nega fumar maconha ao ser questionado sobre o uso da substância: “Não curto, não. Isso aqui é tabaco. Minha religião não permite fumar maconha, quem é do candomblé está ligado, sou filho de Oxossi.”.

Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp

MC Cabelinho fala sobre ex-namorada Bella Campos

No decorrer do programa, o MC também foi indagado pelo influencer Igor Cavalari, que o alfineta perguntando: “Sabe onde a sua ex está agora?”. Cabelinho ri e desfere xingamentos ao influencer. A pergunta faz referência aos boatos de traição do MC durante o relacionamento com a atriz Bella Campos.

Cabelinho também revelou que tomou anestesia para realização de tatuagem que possui nas costas. Além disso, compartilhou que o processo durou 8 horas e que contratou uma equipe médica para auxiliá-lo durante o procedimento.

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui