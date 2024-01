Taylor Swift é eleita 'Personalidade do Ano' pela revista Time

Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp

Em 2023, Taylor bateu recorde de prêmios no VMAs (MTV Video Music Awards). Na premiação, ela conquistou nove troféus distribuídos nas categorias Vídeo do Ano, Artista do Ano, Disco do Ano, Música do Ano, Melhor Clipe Pop, Melhor Direção e Melhor Show de Verão. O clipe "Anti-Hero" também venceu as categorias de Melhor Fotografia e Melhor Efeitos Visuais.

O filme que retratou a turnê “The Eras” ficou entre os 20 maiores filmes lançados em 2023 e conquistou US$ 250 milhões de arrecadação.

Nas redes sociais, a cantora compartilhou o título: "Estou realmente refletindo sobre este ano e todos os anos que levaram a ele. Não posso agradecer o suficiente", escreveu em um publicação no Twitter.

