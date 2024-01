Após rumores de namoro com treinador, Gisele Bündchen troca de faixa no Jiu Jitsu

A modelo compartilhou o momento no Instagram e internautas questionaram a troca de faixa; entenda

A modelo brasileira Gisele Bündchen compartilhou os bastidores da sua troca de faixa no Jiu Jitsu, nessa segunda-feira, 4. Ela postou nos stories do Instagram um vídeo da sua cerimônia de troca de faixa e fotos agradecendo à academia onde treina. Gisele agora é faixa roxa no esporte.

"Agora sou faixa roxa de Jiu-Jítsu. Obrigada, Valente Brothers", escreveu ela no storie do Instagram.

Entretanto, internautas questionaram a troca de faixa da brasileira, citando os rumores de namoro com o seu instrutor de Jiu Jitsu, Joaquim Valente. Gisele e os dois filhos treinam na academia Valente Brothers, em North Miami Beach, na Flórida.