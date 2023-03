Gisele Bündchen e satanismo? Entenda teoria da conspiração

A capa de março da revista Vogue Itália com a modelo brasileira Gisele Bündchen deu o que falar nas redes sociais. Internautas relacionaram a estética do periódico com o satanismo, definido por movimento, doutrina ou crença filosófica que contempla a figura de Satanás de forma positiva.

“Eles sabiam o que estavam fazendo com o posicionamento contra as letras. É um tema de mídia para 2023”, iniciou um usuário, iniciando uma teoria da conspiração. “Quando a estética preferida entre as celebridades se tornou satânica?”, completou outro.

Com Gisele no centro, na capa a modelo aparece de vermelho, com sobrancelhas finas e maquiagem que destaca os olhos. A pose também foi alvo de questionamento, com relação à figura do Baphomet, símbolo pagão presente em transcrições do julgamento da inquisição dos Cavaleiros Templários no início do século XIV.

A fotografia é de autoria do brasileiro Rafael Pavarotti e é mais uma das mais de 140 capas da Vogue da carreira de Gisele Bündchen, que não falou sobre a conspiração. Aos 42 anos, a supermodelo conta que acorda às 5 horas para meditar e mantém hábitos saudáveis, como caminhar e andar a cavalo.

