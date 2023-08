Simone revela que cachê aumentou após fim da dupla com a Simaria

A cantora Simone vem colhendo bons frutos na carreira após o fim da dupla que fazia com Simaria, sua irmã. Em conversa com o jornalista Leo Dias, a forrozeira revelou que o cachê aumentou consideravelmente agora que é uma artista solo.

“Com a Glória de Deus, tem que dar uma melhorada. [Aumentou] um bocado. Ficou ótimo!”, afirmou ao Fofocalizando, programa do SBT.

A dupla de irmãs se separaram oficialmente em agosto de 2022. Na época, Simone seguiu sozinha com os shows que haviam sido contratados com a dupla e Simaria fez uma pausa para cuidar de assuntos pessoais.

Simaria comemora carreira de Simone

Com o sucesso “Erro Gostoso” mais novo lançamento de Simone, Simaria Mendes falou sobre os compositores da ex-dupla e comemorou o bom momento da irmã na carreira:

"Os compositores que escreviam para a dupla continuam com ela. Não tem como dar errado. Eles são incríveis, escrevem letras fod*s. [...] Isso, para mim, também é uma vitória minha. Simone é minha irmã. Faz parte do meu sangue", disse em entrevista à Revista Quem, durante o evento Best New Artist Showcase, do Grammy Latino, em São Paulo.