Ivete interrompe show após foliã criticar música do repertório

A cantora Ivete Sangalo interrompeu seu show em uma festa em Aracaju (SE) no último sábado, 4, depois de ver uma foliã fazer gesto negativo com as mãos ao apresentar “Poderosa”, uma das músicas do repertório. A artista aproveitou o momento para dar uma bronca, defender a canção e dizer que cantaria “quantas vezes quisesse”.

FAMOSOS: Uma garota do público estava gritando dizendo que não gostava da música que Ivete Sangalo estava cantando no show.



A cantora viu e respondeu a mulher. pic.twitter.com/3LfyyRgUIi — CHOQUEI (@choquei) November 4, 2023

“Que coisa, uma pessoa pega uma música dessa e faz assim (gesto negativo com os dedos virados para baixo)? Pelo amor de Deus! O mundo nesse exato momento está vivendo uma das piores guerras que já vimos, estamos aqui fazendo festa, confraternizando e no meio da música uma pessoa faz assim (repete o gesto)? Uma música gostosa dessas? Eu vou cantar agora com vontade. Solta, maestro!”, enfatizou.

O show fez parte do Pré-Caju 2023. A festa é realizada como uma prévia do Carnaval e neste ano ocorreu na Orla da Atalaia, em Aracaju. Além de Ivete Sangalo, foram atrações nomes como Bell Marques, Léo Santana e Saulo Fernandes. De acordo com a organização do evento, o Pré-Caju reúne cerca de 300 mil pessoas por noite.



