CeeLo Green, Ivete e mais: veja atrações do Festival de Verão de 2024

Festival de Verão de Salvador 2024 vai repetir a fórmula no ano que vem com o formato de shows em duplas

O formato de shows em duplas deu certo em 2023 e o Festival de Verão vai repetir a fórmula no ano que vem. Entre as atrações, estão Seu Jorge com Mano Brown; Lulu Santos com Gabriel, o Pensador; Thiaguinho com Maria Rita e Baco Exu do Blues com Psirico.

O diretor artístico é novamente Zé Ricardo, o mesmo da última edição. O festival acontecerá nos dias 27 e 28 de janeiro, novamente no Parque de Exposições.

O norte-americano CeeLo Green também vai se apresentar. Durante o lançamento da programação, em São Paulo, na noite desta terça-feira (24), aconteceram pocket shows de artistas que estarão no evento do ano que vem, como Daniela Mercury, Baco Exu do Blues e Ilê Aiyê.