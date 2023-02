Yasmin Brunet sobre vender foto dos pés: 'R$ 100 mil, quer?'

A modelo Yasmin Brunet, de 34 anos, usou o Instagram para interagir com seus seguidores na última quarta-feira, 15. Entre os recados que recebeu, um fã elogiou seus pés e pediu que ela os expusesse nas redes sociais. Ela, no entanto, respondeu brincando sobre cobrar um alto valor para mostrá-los.

"Seus pés são lindos. Por que não posta fotos dele?", disse um fã na caixinha de perguntas do Instagram. A modelo respondeu em tom humorado: "Tenho tantos pedidos assim que estou começando a cogitar a possibilidade de vender um pack de pé… R$ 100 mil, quer?".

A fala de Yasmin Brunet, no entanto, é uma das formas de renda para outras celebridades da internet. O ex-BBB Felipe Prior divulgou recentemente seu perfil na plataforma conhecida por venda de conteúdo adulto OnlyFans.

"Só para deixar claro: não estou vendendo conteúdo nenhum adulto. Fiz a parada [o perfil na plataforma] na zoeira, porque todo mundo fica me mandando 'direct', pedindo para eu mandar foto do meu pé. E aí todo fica pedindo foto do pé...! E aí eu falei: 'Não aguento mais!'. Vou agora ganhar dinheiro para mandar foto do pé", explicou Prior.

O que é a plataforma OnlyFans?



Em seu portal oficial, a plataforma OnlyFans descreve a presença de “artistas e criadores de conteúdo de todos os gêneros”, permitindo a monetização por meio de “relacionamentos autênticos com sua base de fãs”.

Os criadores podem ganhar dinheiro graças a uma quantia mensal paga pelos “fãs” para acesso ao material exclusivo. A rede afirma que “mais de 100 criadores ganharam mais de 1 milhão [dólares] desde a monetização de seu conteúdo no OnlyFans”.

O jornal USA Today compara o OnlyFans à plataformas como Instagram, YouTube e Facebook, mas destaca que a sua diferença está nas restrições à nudez. Ao contrário de outras redes, o “OnlyFans permite tudo”.

O serviço virou sinônimo de conteúdo adulto e recebeu ainda mais atenção do público após celebridades como Cardi B e Bella Thorne começarem a divulgar sua presença na plataforma.

As assinaturas começam no valor mínimo de 4,99 dólares por mês (cerca de 25 reais) até o limite de 49,99 dólares (cerca de 258 reais). A participante do BBB 23 Key Alves, por exemplo, cobra o valor de 13,99 dólares, mais de 70 reais, segundo o portal G1.

(Colaboração de Penélope Menezes)

