Neymar e Bruna terminam noivado após nascimento da filha, diz site

Juntos desde 2021 , quando foram vistos em um iate, o ex-casal assumiu o namoro somente em agosto de 2022. O relacionamento de Neymar e Bruna passou por diversas polêmicas até mesmo depois do nascimento de Mavie, ocorrido no dia 6 de outubro.

De acordo com o jornalista, o casal irá “manter uma relação cordial” para seguir com a criação de Mavie, filha recém nascida do jogador de futebol com a influencer.

Segundo o colunista, a separação foi motivada por conta das supostas traições do jogador do Al-Hilal, com festas privadas e flagras com outras mulheres mesmo quando Bruna Biancardi estava grávida de sua filha mais nova.



Garçonete de Barcelona é apontada como nova amante de Neymar

Carola Gil, brasileira que trabalha como garçonete em Barcelona, seria o motivo da suposta traição de Neymar. Dessa vez, não seria só um affair, mas um relacionamento amoroso de meses, explicou o jornalista Jordi Martin, do programa Amor y Fuego, na Espanha.

“Neymar tem um relacionamento amoroso pelas costas da Bruna [Biancardi], é uma garota chamada Carola Gil, brasileira, mora em Barcelona e é garçonete. É uma relação que me dizem ser muito apaixonada, que eles estão namorando há muitos meses. Carola viajou várias vezes para Paris no último ano para ver Neymar, ela estava lá no aniversário dele e ela é a melhor amiga de Tini", afirmou o jornalista.

