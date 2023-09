Bruna Biancardi comenta suposta traição de Neymar: ‘Decepcionada’

Neymar viajou para Barcelona e foi visto rodeado de mulheres em uma boate; Bruna Biancardi, que está grávida do segundo filho do jogador, comentou sobre o ocorrido

Com cerca de seis meses de gestação de Mavie , Bruna agradeceu a preocupação e as “mensagens de carinho” dos seguidores.

“Estou ciente do ocorrido e mais uma vez decepcionada ”, escreveu a influenciadora em publicação no Story do Instagram na tarde desta terça-feira, 19.

Bruna Biancardi , mãe do segundo filho de Neymar, se pronunciou nas redes sociais após rumores sobre uma nova traição do jogador ganharem atenção dos noticiários internacionais.

Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp

“Na reta final da minha gravidez, o meu foco e preocupação estão direcionados exclusivamente à minha filha e é somente nisso que vou pensar no momento”, explicou na publicação.

CONFIRA Neymar é detonado por irmã de Bruna Biancardi: ‘Infantil e imoral’

Neymar é visto rodeado de mulheres em festa na Espanha

O “ocorrido” mencionado por Bruna foi o flagra de Neymar Jr. em uma boate de Barcelona, na Espanha. O jogador de futebol do Al-Hilal foi visto rodeado de mulheres e conversando “ao pé do ouvido”, segundo informações do colunista Léo Dias.

De acordo com a assessoria do futebolista, Neymar foi a Barcelona para visitar Davi Lucca, seu primogênito, e depois saiu para curtir a cidade com os amigos de longa data.



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui