Garçonete de Barcelona é apontada como nova amante de Neymar

Após a suposta traição de Neymar ser divulgada, o rosto da mulher que seria a amante do jogador foi divulgado pela imprensa espanhola. Carola Gil, brasileira que trabalha como garçonete em Barcelona, seria o motivo da suposta traição. Dessa vez, não seria só um affair, mas um relacionamento amoroso de meses, explicou o jornalista Jordi Martin, do programa Amor y Fuego, na Espanha. "Neymar tem um relacionamento amoroso pelas costas da Bruna [Biancardi], é uma garota chamada Carola Gil, brasileira, mora em Barcelona e é garçonete. É uma relação que me dizem ser muito apaixonada, que eles estão namorando há muitos meses. Carola viajou várias vezes para Paris no último ano para ver Neymar, ela estava lá no aniversário dele e ela é a melhor amiga de Tini", afirmou o jornalista. Em uma publicação no Instagram que cita o caso, Neymar comentou: "É cada uma, viu", incluindo emojis sorrindo. Nos stories, o jogador publicou uma fotos que declarariam seu humor do dia.

Neymar via stories do Instagram Crédito: Reprodução/ @neymarjr Na semana passada, Neymar foi visto em uma boate na Espanha rodeado de mulheres. O jogador de futebol do Al-Hilal foi visto conversando "ao pé do ouvido", segundo informações do colunista Léo Dias.

De acordo com a assessoria do jogador, Neymar foi a Barcelona para visitar Davi Lucca, seu primogênito, e depois saiu para curtir a cidade com os amigos de longa data. Bruna Biancardi, mãe do segundo filho de Neymar, se pronunciou nas redes sociais após rumores sobre uma nova traição do jogador ganharem atenção dos noticiários internacionais. CONFIRA Neymar é detonado por irmã de Bruna Biancardi: ‘Infantil e imoral’