Ana Maria Braga será avó pela 5ª vez: ‘Alegria para a família’

A apresentadora Ana Maria Braga será avó novamente. A informação foi compartilhada por Mariana Maffei, filha mais velha da apresentadora do "Mais Você", programa da Rede Globo, em publicação no Instagram na segunda-feira, 16.

“Estou já no fim do oitavo mês de gravidez oficialmente não divulgada por mim aqui, então imagino que seja algo normal as pessoas se indaguem como estou. Estou bem e muito feliz com mais esse bebê que logo já conheceremos com nossos olhinhos”, escreveu.

