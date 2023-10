Viúva do criador de "Chaves" nega ter vetado seriado na TV: "Não foi minha escolha"

Florinda Meza, a atriz que interpretou Dona Florinda em “ Chaves ”, quebrou o silêncio sobre o sumiço do seriado na televisão e no streaming em todo o mundo desde 2020. A declaração foi feita em um vídeo no YouTube na última terça-feira, 10.

Em entrevista ao O Globo, no ano passado, Roberto Gómez Fernández disse que “felizmente” havia uma vontade dos dois lados de exibir “Chaves”, mas ainda existiam discordâncias com a Televisa.

Desde 31 de julho de 2020, nenhum episódio do seriado “Chaves” e “Chapolin” pode ser transmitido. O motivo é disputa entre a emissora mexicana Televisa, dona das fitas que contêm os episódios, e o Grupo Chesperito, comandado pelo filho do ator, Roberto Gómez Fernández, que detém os direitos autorais da obra.

O clima entre Florinda Meza e os seis filhos do “Chaves”, frutos do primeiro casamento dele, não é novidade. As tensões acontecem desde que Bolaños se separou da primeira esposa em 1977 para assumir o romance com Florinda.



Confira o vídeo onde Florinda Meza nega ter vetado Chaves na TV