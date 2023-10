Ilhados com a sogra: veja quem são os participantes do reality da Netflix

Ilhados com a sogra, o novo reality traz uma temática em família, na qual, casais disputam provas com a participação de suas sogras durante o programa

Estreou nesta semana o "Ilhados com a Sogra". Comandados pela apresentadora Fernanda Souza, seis casais disputarão o prêmio final de 500 mil reais. Ao longo do programa, além das provas e disputas, o desafio de lidar com suas sogras trará mais emoção ao jogo.

Seus episódios serão liberados durante duas levas. Na estreia, 9, metade dos episódios foi disponibilizada ao público, o restante será liberado na próxima segunda-feira, 16, segundo o IMDb.

