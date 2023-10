Mel Maia para de seguir MC Daniel após funkeiro postar indiretas

O cantor de funk MC Daniel publicou indiretas para Mel Maia no Twitter; a atriz deixou de seguir o ex-namorado no Instagram

A atriz Mel Maia parou de seguir MC Daniel no Instagram. A atualização na lista de “seguindo” da artista foi notada nesta segunda-feira, 9, pelos fãs do ex-casal. Mel Maia e Daniel estão separados desde o final de agosto, após a atriz confirmar o fim do relacionamento em publicação nas redes sociais.

Nas últimas semanas de setembro, MC Daniel deixou de seguir a atriz após Mel aparecer usando uma camiseta com a frase “My ex is my biggest fan”, no português: “Meu ex é meu maior fã”.

Alguns dias depois, o funkeiro publicou no X (antigo Twitter) mensagens que foram interpretadas como indiretas para Mel Maia: “Pedi pra Deus me livrar de todo mal, fiquei solteiro.”. Em outra postagem, MC Daniel comenta sobre ter a “vontade de viver um romance, mas sem a parte de ser enganado”.