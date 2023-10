Feirante faz paródia de Bruno Mars para vender couve-flor; veja vídeo

Após sua passagem pelo The Town, realizado no mês de setembro, Bruno Mars ganhou um "cover" em Santos, município localizado no litoral de São Paulo. Um feirante viralizou nas redes sociais ao recriar o sucesso “Locked Out of Heaven”.

O homem foi gravado durante a feira na avenida Francisco Glicério, no bairro Campo Grande, no último sábado, 7, vendendo alface e couve-flor no ritmo da canção.

