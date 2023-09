Manoel Gomes, do ‘Caneta Azul’, está noivo: ‘Vamos ser felizes’

A cirurgiã-dentista Maria Reis é a amada de Manoel Gomes. "Tudo no tempo de Deus. Não deixe de ser feliz pelo julgamento e críticas dos outros. Vamos ser felizes e cada um cuidar dos seus sentimentos", disse a tocantinense em publicação no Instagram .

“O amor no Brasil tudo ‘se’ acabando e o meu começando”, comentou Manoel, fazendo referência ao grande número de términos e separações de famosos brasileiros desde o início do mês.

O cantor Manoel Gomes , que viralizou com o hit “ Caneta Azul ”, está noivo. A atualização do relacionamento foi divulgada nas redes sociais do artista maranhense no sábado, 23, após Manoel compartilhar um vídeo se declarando para a namorada.

De acordo com a assessoria de imprensa do cantor de "Caneta Azul", o relacionamento entre ele e Maria iniciou há algumas semanas, mas só foi oficializado no fim de semana após o cantor pedir a namorada em noivado.



Manoel Gomes gasta R$ 70 mil em procedimentos estéticos

O cantor Manoel Gomes, conhecido pelo hit da internet “Caneta Azul”, realizou procedimentos estéticos na face avaliados em R$ 70 mil.

"Gostei muito do resultado, agora me sinto mais jovem. Estou mais confiante para cantar e me apresentar pelo Brasil”, afirmou o artista no Story do Instagram.

De acordo com publicações compartilhadas pelos profissionais que trabalharam com Manoel Gomes, o artista colocou cerca de 20 lentes nos dentes, que totalizaram R$ 65 mil.

