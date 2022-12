Amber Heard fez acordo com Johnny Depp: "Defendi minha verdade"

A atriz publicou no Instagram um texto que explica encerramento do processo contra o ex-marido e lamenta decisão da Justiça no tribunal

A atriz Amber Heard publicou em seu perfil no Instagram, na segunda-feira, 19, um texto em que afirma ter desistido de processos contra seu ex-marido, Johnny Depp. A decisão aconteceu após a artista perder o último julgamento contra ele em junho, nos Estados Unidos.

Entre processos mútuos por difamação, o casal Amber Heard e Johnny Depp esteve casado entre 2015 e 2017.

"Eu tomo esta decisão tendo perdido a fé no sistema jurídico americano, onde meu testemunho desprotegido serviu como entretenimento". Nas redes sociais, a atriz falou sobre a escolha de sua decisão de encerrar os processos: "É importante para mim dizer que nunca escolhi isso”, afirma

"Eu defendi minha verdade e, ao fazê-la, minha vida como eu a conhecia foi destruída”, continua. Amber também relata que a atitude de desistir foi por desacreditar e não entender a Justiça: "Eu tomo esta decisão tendo perdido a fé no sistema jurídico americano, onde meu testemunho desprotegido serviu como entretenimento".

"Não há restrições ou piadas com relação à minha voz daqui para frente", encerra.

Os casos judiciais começaram quando Johnny Depp processou Amber em US$ 50 milhões (aproximadamente R$ 250 milhões) por um artigo de 2018 escrito por ela no jornal "Washington Post" sobre ter passado por abuso doméstico. O texto teria fechado muitas “portas” de trabalho para o ator, que perdeu o caso dois anos depois.

Amber, por sua vez, retornou ao tribunal e processou o ex-marido também por difamação ao chamá-la de "mentirosa". A atriz pediu US$ 100 milhões (R$ 500 milhões), o dobro do valor do primeiro caso.

Após seis semanas de julgamento, os jurados condenaram a atriz a pagar US$ 15 milhões, mas o valor que foi reduzido para US$ 10,35 milhões (aproximadamente R$ 55 milhões) Já Depp foi condenado a pagar US$ 2 milhões (R$ 10,59 milhões) à ex-mulher.



Amber Heard afirma que ainda ama Johnny Depp após batalha judicial

Amber Heard, que recentemente esteve em uma batalha judicial com seu ex-marido Johnny Depp devido a acusações de violência doméstica e difamação, disse que continua a amar o ator.

No julgamento que perdurou por meses, ambos precisaram pagar por danos morais, mas ela teve que desembolsar US$ 8 milhões a mais que Johnny Depp.

Depois disso, a artista se pronunciou sobre o ódio que recebeu nas redes sociais e defendeu que o resultado foi baseado na percepção que as pessoas têm do ator.

Mesmo assim, em entrevista exclusiva ao Today, programa da emissora NBC News, ela afirma que ainda ama seu ex-marido. “Eu o amo. Eu o amava com todo o meu coração”, explica.

Amber Heard indica que fez de tudo para o relacionamento funcionar enquanto estavam juntos. “Eu tentei o melhor que pude para fazer um relacionamento profundamente quebrado funcionar. Mas eu não consegui. Não tenho nenhum ressentimento ou má vontade em relação a ele”, ressalta.

"Eu sei que pode ser difícil de entender, ou pode ser muito fácil de entender. Se você já amou alguém, deve ser fácil”, diz.



(Colaboração: Clara Menezes)

