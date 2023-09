João Guilherme e Vitória Strada estão ‘se conhecendo’, diz site

Segundo informações de Matheus Baldi, colunista do programa “Melhor da Tarde”, da Band, João Guilherme está mantendo contato com Vitória e os artistas estariam “se conhecendo melhor” após o momento na festa.

Após ser apontado como novo namorado de Bruna Marquezine, João Guilherme foi visto aos beijos com a atriz Vitória Strada. A suposta ficada entre os atores ocorreu na quinta-feira, 7, em uma festa após o The Town, festival de música realizado em São Paulo.

Vitória Strada terminou noivado com Marcella Rica

A atriz Vitória Strada, de 26 anos de idade, terminou o noivado com Marcella Rica, também atriz, em julho deste ano. Com uma publicação nas redes sociais, o ex-casal anunciou o fim do relacionamento iniciado em 2019.

“Decidimos em comum acordo continuar cuidando desse amor lindo que temos, de uma outra forma, e por isso terminamos”, afirmam. Na postagem que confirma a separação, as artistas declaram que a decisão do término foi em conjunto e que “seguem sendo amigas”.

