Concurso Miss Plus Size Ceará 2023 coroa representante de Fortaleza

Trazendo diversidade de corpos e regiões cearenses, o 12° Miss Plus Size Ceará elegeu a candidata de Fortaleza como a Miss Plus Size Ceará de 2023.

A 12° edição do Miss Plus Size Ceará ocorreu neste final de semana no Teatro Municipal São José. Iniciado no sábado, 9, o evento que premiou a mais bela representante plus size do Estado encerrou no domingo, 10, com o resultado do concurso. A vencedora da categoria principal, a Tradicional, foi a miss plus size Fortaleza, Gabrielle Torres. A representante de Aquiraz, Karine Lima, ficou com o segundo lugar.



Com 15 candidatas de diversas cidades do Ceará, representando Fortaleza, Aquiraz, Tururu, Horizonte, Jericoacoara e outros municípios, as modelos se apresentaram nas categorias Tradicional, Curvy, Sênior e G+.

Momento mais aguardado pelos presentes, a premiação das quatro categorias do Miss Plus Size Ceará 2023 encerrou o domingo, 10, com o resultado oficial. Além de Gabrielle Torres, sagraram-se vencedoras na categoria G+, a miss Tururu, Janini Andrade; na Sênior, venceu a representante do Eusébio Luyala Lima; já na categoria Curvy, foi coroada a representante de Horizonte Samara Strifezza.