Quem é tio Paulo, o dentista com atendimento 'mágico' que conquista crianças e adultos

Dentista viraliza com atendimento personalizado para crianças Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Brincadeiras, piadas e um ambiente acolhedor, no senso comum, podem estar fora das características de um consultório odontológico. No entanto, para o Odontopediatria Odontopediatria é uma especialização da Odontologia que cuida da saúde bucal de crianças, desde o nascimento até a adolescência. Paulo Bonavides, o "Tio Paulo" como é chamado pelos pacientes, promover um acolhimento respeitoso e sem medo é essencial. E são com os registros desses atendimentos que o profissional tem ganhado visibilidade nas redes sociais.