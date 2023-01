MC Daniel, namorado de Mel Maia, viraliza por não encostar em fãs

MC Daniel chamou a atenção nas redes sociais neste domingo, 29, por um vídeo em que o funkeiro aparece rejeitando contato físicos com mulheres em camarim. Namorando a atriz Mel Maia, o cantor foi criticado por “desrespeito” aos fãs.

No vídeo que viralizou, é possível ver o cantor rejeitando contato físico com fãs que estão no ambiente para registrar fotos com ele. Uma das mulheres que aparece na gravação esbarra acidentalmente em Daniel e foi foi rapidamente impedida por um dos seguranças do artista.

Confira o vídeo do MC Daniel:

Como o Mc Daniel age perto de qualquer mulher que não seja a sua namorada: pic.twitter.com/7YWhjdjLFh
January 30, 2023

Nas redes sociais, a publicação repercutiu e está dividindo opiniões. Quem defendeu o cantor afirmou que sua postura estava coerente com o que se espera de quem está em um relacionamento. “Tem que respeitar mesmo”, afirmou uma internauta sobre a relação com Mel Maia.

No entanto, algumas pessoas criticaram a atitude de MC Daniel, acusando-o de ser “exagerado”: “Deus me livre ser fã de alguém que nem me olha na cara, não me cumprimenta direito e tira foto igual a robô”, disse uma outra pessoa, em publicação no Twitter.



