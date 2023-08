Carlinhos Maia reclama de parentes e amigos que pedem dinheiro a ele

Em publicação no story do Instagram, Carlinhos Maia reclamou dos parentes e amigos que pedem dinheiro a ele e mandou pararem com os pedidos

Em desabafo nas redes sociais, Carlinhos Maia reclamou dos parentes e amigos que ficam pedindo dinheiro a ele. No texto publicado no story do Instagram no último domingo, 27, ele pede para que “só por hoje” não mandem mensagem pedindo dinheiro.

Carlinhos pede para que as pessoas próximas que ele já ajudou anteriormente, parem de pedir dinheiro para ele. “Se me pedir dinheiro novamente, eu vou bloquear e tirar da minha vida”, ele declara. E emenda: “Chega uma hora que cansa! Eu não vou resolver o problema do mundo não”.

O humorista reforça mais de uma vez para que seus parentes e amigos pararem com os pedidos. Ele disse que tudo bem ajudar “uma, duas ou até três vezes”, mas que não poderia fazer isso sempre.