Lula from Rio? Presidente faz referência a Anitta em nova foto

Ao lado do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), o presidente Lula imitou a capa do álbum de Anitta, "Girl from Rio"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), junto ao prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), recriaram a capa do álbum de Anitta, “Girl from Rio”, de 2021, durante evento na capital fluminense.

Em referência ao álbum, o letreiro do ônibus dizia “Lula from Zona Oeste”. A música “Girl from Rio” é uma adaptação do clássico “Garota de Ipanema” e conta a história da cantora desde seu nascimento na Zona Norte do Rio.

Em publicação nas redes sociais, o presidente brincou: “BRT from Rio - @eduardopaes feat. Lula”.

O registro acontece após o presidente anunciar recursos de R$ 3 bilhões para a construção de um anel viário na região e também para a compra de mais veículos BRT. O evento também contou com a participação do prefeito Eduardo Paes (PSD) e do governador do Estado, Cláudio Castro (PL).