Kylie Jenner e Timothée Chalamet terminam namoro após 7 meses

O casal de celebridades mais discreto de Hollywood terminou o relacionamento após sete meses. De acordo com o portal estadunidense Life & Style, a empresária Kylie Jenner e o ator Timothée Chalamet não estão mais juntos.

Segundo o site, o novo intérprete de Willy Wonka foi quem terminou o namoro com a irmã mais nova do clã Kardashian-Jenner. “Ela está dizendo às pessoas que as coisas entre eles ‘perderam o gás’ naturalmente, porque ambos estão ocupados, mas amigos estão comentando que Kylie foi dispensada”, revelou uma fonte.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O romance entre a influencer e o ator teve início no mês de janeiro, após o casal participar de um mesmo desfile durante a Semana de Moda de Paris. Kylie e Timothée mantiveram o relacionamento privado e longe dos holofotes.

“Timothée foi o primeiro cara com quem ela realmente passou um tempo depois de se separar de Travis Scott, ela até o apresentou à família dela… Seus amigos sabem que isso deve doer”, acrescentou o informante.



Memórias do Medo: confira o trailer do novo filme do O POVO+

Todo mundo tem uma história de medo para contar e o sobrenatural é parte da vida de cada um ou das famílias. Alguns convivem com o assombro das manifestações ou rezam para se libertar das experiências inesperadas. Saiba mais sobre “Memórias do Medo” clicando aqui