Gil do Vigor compra casa própria e celebra: ‘Continuem sonhando’

Gil do Vigor comprou casa própria; ex-BBB compartilhou a conquista com os seguidores

O ex-BBB Gil do Vigor compartilhou sua mais recente conquista. Em publicação nesta sexta-feira, 14, em seu perfil no Instagram, o economista contou que comprou sua casa própria.

“Agora não é o Gilberto economista falando, é o Gilberto homem, nordestino, que veio da pobreza, que sempre lutou para ter suas coisas. (...) Hoje tenho a oportunidade de, no dia do meu aniversário, me presentear com uma casa”, escreveu.

LEIA TAMBÉM Gil do Vigor cria canal de aulas de matemática gratuitas para Enem

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Completando 32 anos de idade hoje, o participante do Big Brother Brasil 2021 (BBB 21) publicou fotos na entrada na nova residência ao lado de sua mãe, Jacira Santanna, e celebrou a conquista: “E assim como eu sonhei, eu quero que todos que ainda não tem o seu cantinho continuem sonhando, porque uma hora vem”.



Memórias do Medo: confira o trailer do novo filme do O POVO+

Todo mundo tem uma história de medo para contar e o sobrenatural é parte da vida de cada um ou das famílias. Alguns convivem com o assombro das manifestações ou rezam para se libertar das experiências inesperadas. Saiba mais sobre “Memórias do Medo” clicando aqui