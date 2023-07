Gil do Vigor expõe problema com universidade americana; entenda

Segundo sua publicação, ele está sendo obrigado a refazer uma prova injustamente, sob ameaças de ser expulso do programa

O ex-BBB Gilberto Nogueira, conhecido como Gil do Vigor, publicou nas suas redes sociais uma denúncia contra a Universidade de Davis, nos Estados Unidos. Lá, o economista cursa PhD.

Segundo a publicação, ele está sendo obrigado a refazer uma prova injustamente, sob ameaças de ser expulso do programa, mas afirmou: "Não vou desistir do meu sonho e da educação".

Conforme o relato, Gil do Vigor foi aprovado em todas as disciplinas, menos em macroeconomia. Por ter achado a nota estranha, pediu a prova na íntegra e descobriu que estavam faltando oito páginas do exame.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Leia Mais Deputados mais ausentes na Câmara faltaram uma em cada cinco sessões

Olimpíada terá imersão em matemática para 160 estudantes

Ninguém acerta a Mega-Sena e prêmio acumula em R$ 70 milhões

Como era obrigatório devolver a prova na íntegra, o ex-BBB alegou que era impossível que ele tivesse ficado com alguma página e contatou a universidade para informar o ocorrido.

Porém, o retorno não foi o que esperava. A entidade disse que não havia encontrado as páginas e, por isso, precisaria refazer o teste ou sairia do PhD. Ele ainda tentou recorrer a decisão, mas não obteve resposta.

"É um descaso que escancara diversas outras questões, mas por mais que queiram, eles não vão conseguir me parar", escreveu Gil do Vigor na sua rede social.

Em sua defesa, vários famosos comentaram a publicação. Entre eles, a atriz Juliana Paes e o apresentador Marcos Mion. Além de outros usuários que alegaram ter acontecido algo parecido com eles. Confira a publicação.