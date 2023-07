João Guilherme 'faz o L' e Zé Felipe '22' em aniversário de Leonardo

No sábado, 22, o cantor Leonardo completou 60 anos de idade com uma festa que reuniu os inúmeros membros de sua família. Entre os presentes na fazenda da família, no município Jussara, em Goiás, João Guilherme e Zé Felipe protagonizaram uma “briga” política.

Durante a festa de aniversário do cantor, os irmãos aparecem dançando quando João Guilherme faz “o L”, gesto que se popularizou entre os eleitores de Lula (PT) após as eleições para a presidência do Brasil no ano passado.

Em resposta ao irmão mais novo, Zé Felipe respondeu fazendo “22” com a mão, em referência ao partido político de Jair Bolsonaro (PL). No vídeo que viralizou nas redes sociais é possível ouvir Virginia, esposa de Zé Felipe, comentando a atitude do ator: “Que é isso, João Guilherme? O que é isso, gente?”.

Abertamente pró-Lula, o filho caçula do sertanejo Leonardo já declarou seu posicionamento político e enfrentou conflitos dentro da própria família. Em meados de outubro de 2022, semanas antes das eleições, repudiou a visita do pai no Palácio da Alvorada, onde demonstrou apoio ao ex-presidente.

Apoiador de Lula, o ator João Guilherme fez "o L" durante festa de aniversário de Leonardo e Zé Felipe retrucou com "22", de Bolsonaro Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Em novembro, Leonardo comentou sobre as divergências políticas entre ele e o filho mais novo, afirmando não ser contra o posicionamento do ator. “As ideologias dele, eu não tenho nada a ver com isso. Isso é dele, ele já é de maior. Eu apoio as coisas certas que ele faz. Se fizer coisas erradas eu jamais vou apoiar, nem a ele e nem a ninguém”, disse à época.



