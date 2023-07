Léo Santana interrompe show e pede respeito à esposa; veja vídeo

O cantor Léo Santana passou por uma situação constrangedora em um show no Festival de Verão de Barbacena, no Pará, neste domingo, 23. Ao convidar uma mulher para subir no palco e participar do desafio da música “Posturado e Calmo”, o artista decidiu encerrar a participação minutos depois.

A razão foi o gesto obsceno feito pela mulher, simulando um sexo oral com o microfone. Léo, incomodado, interrompeu o show e pediu respeito por sua esposa, a bailarina Lore Improta.

"Parou, parou, parou. Aí já é falta de respeito. Eu sou casado, respeite a minha esposa. Por favor, obrigado pela participação tua, muito obrigado. Vou chamar mais uma mulher aqui", disse ele, em meio a barulho da plateia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Veja vídeo:

FAMOSOS: Durante desafio do “Posturado e Calmo”, mulher faz gestos obscenos com Léo Santana e cantor se irrita: “Aí já é falta de respeito, sou casado”.



pic.twitter.com/bZJeJPFq0d — CHOQUEI (@choquei) July 24, 2023

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui