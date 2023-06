Léo Santana diz que está tentando outro filho, mas Lore despista

Atração do São João da Thay, na madrugada desta quinta, 8, o cantor Léo Santana contou que ele e a mulher, a dançarina Lore Improta, estão "trabalhando" para tentar ter o próximo bebê. Eles são pais de Liz, de 1 ano e 8 meses.

"Perdi a identidade. Não existe mais Léo Santana nem Lore Improta. Existem 'mãe de Liz e 'pai de Liz'. Mas é gostoso demais! Estou me divertindo. E estamos trabalhando o próximo, né (risos)", disse o cantor à revista Quem.

Mas Lore cortou a empolgação do marido com bom humor. "Ele está tentando, mas eu estou bloqueada. É a tentativa dele com Deus, na esperança, mas a gente está bloqueada aqui com um chipzinho", disse a dançaria sobre método anticoncepcional.

Mas ela disse que ter mais um filho está nos planos do casal.

"Mas a gente quer muito, deseja aumentar a família e com fé em Deus vamos fazer isso. Mas é pro ano que vem, mesmo, porque a gente vai construir casa. É muita coisa: gravidez, filha pequena, construção. Sou virginiana, então uma coisa de cada vez!", disse.

