Léo Santana volta a dançar sem camisa após abaixo-assinado de fãs

Leo Santana volta a gravar vídeos sem camisa após pedidos de fãs; dono do hit "Zona de Perigo", o cantor dançou a nova música "Punk"

Léo Santana passou apenas 10 dias sem dançar sem camisa em vídeos no Instagram. O cantor, que é casado com a dançarina Lore Improta, havia comunicado que apareceria somente vestido em suas publicações.

Após um abaixo-assinado dos fãs, o dono do hit do Carnaval 2023 “Zona de Perigo” publicou um vídeo dançando seu novo single, “Punk”, usando somente shorts. A atitude não passou despercebida pelos fãs e amigos do artista.

"Com blusa a gente não consegue aprender a coreografia", brincou uma seguidora. "Passo mal!", disse outro. "Você só combina sem camisa", disse um usuário. "Poxa, você prometeu que não ia mais gravar vídeo assim", disse um amigo do artista.

"Caiu em tentação de novo. Vou te levar para a Associação dos Viciados em Dançar Sem Camisa", brincou o cantor Buchecha.



