Barbie: Inteligência artificial transforma celebridades em bonecas

A estreia do filme Barbie acontece nesta quinta-feira, 20, e é um dos assuntos mais comentados do momento. Para combinar com as expectativas pré filme, Angelica Martinez, redatora do BuzzFeed Brasil, transformou celebridades internacionais em versões da boneca com a ajuda do Midjourney, um programa de inteligência artificial.

Foi criada uma lista com 50 versões de famosos em versões da Barbie e Ken. Nela estão presentes atrizes do filme como Margot Robbie e Issa Rae. Cantores pop como Beyoncé, Dua Lipa e Harry Styles. E outras celebridades como Zendaya e Gigi Hadid.

A lista é extensa, mas o Vida & Arte elaborou uma mini lista com 16 estrelas que viraram bonecas. Confira:

1- Margot Robbie e Issa Rae, integrantes do filme Barbie:

Margot Robbie e Issa Rae Crédito: Angelica Martinez/BuzzFeed Brasil

2 - Beyoncé e Rihanna:

Beyoncé e Rihanna Crédito: Angelica Martinez/BuzzFeed Brasil

3- Dua Lipa e Billie Eilish

Dua Lipa e Billie Eilish Crédito: Angelica Martinez/BuzzFeed Brasil

4- Harry Styles e Jung Kook

Harry Styles e Jungkook Crédito: Angelica Martinez/BuzzFeed Brasil

5- Viola Davis e Meryl Streep

Viola Davis e Meryl Streep Crédito: Angelica Martinez/BuzzFeed Brasil

6 - Taylor Swift e Adele

Taylor Swift e Adele Crédito: Angelica Martinez/BuzzFeed Brasil

7- Pedro Pascoal e Oscar Isaac

Pedro Pascal e Oscar Isaac Crédito: Angelica Martinez/BuzzFeed Brasil

8 - Zendaya e Gigi Hadid

Zendaya e Gigi Hadid Crédito: Angelica Martinez/BuzzFeed Brasil

