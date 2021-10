Mãe de Gigi Hadid acusa Zayn Malik de agressão; cantor se manifesta

19:17 | Out. 28, 2021

De acordo com informações divulgadas pelo TMZ, Zayn Malik teria agredido a sogra, Yolanda Hadid, na semana passada

O cantor e compositor britânico Zayn Malik teria agredido sua sogra, Yolanda Hadid, na semana passada. As informações foram divulgadas pelo portal de notícias “TMZ”.

De acordo com fontes acessadas pelo site, ela estaria considerando reportar o caso para a polícia. O artista é casado com a modelo Gigi Hadid, com quem tem uma filha.

O ex-membro da banda One Direction se pronunciou para o TMZ: “Eu nego veementemente ter atacado Yolanda Hadid e, pelo bem da minha filha, recuso-me a dar mais detalhes. Espero que Yolanda reconsidere suas falsas alegações e avance no sentido de resolver esses problemas familiares em particular”.

O cantor também se pronunciou em suas redes sociais. “Como todos sabem, eu sou uma pessoa privada e quero criar um ambiente seguro para minha filha crescer, um lugar em que questões privadas de família não são jogadas para o mundo cutucar e pegar”, escreveu.

“Em uma tentativa de proteger esse espaço para ela, eu concordei em não contestar os boatos que surgiram de um argumento que tive com um membro da família da minha esposa, que entrou em nossa casa enquanto minha esposa estava fora por várias semanas”, continuou.

“Isso era e continua sendo um assunto privado, mas parece que há uma divisão apesar das minhas tentativas de restaurar um ambiente pacífico que me permita criar minha filha da maneira que ela merece”, disse. Ao finalizar, disse que estava esperançoso para que todos pudessem se curar das ofensas com o objetivo de proteger Khai, sua filha.

Zayn Malik está em um relacionamento com Gigi Hadid desde 2015. Os dois têm uma menina, Khai, que nasceu no ano passado.



