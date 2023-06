Paula Burlamaqui diz que diretor global morreu durante o sexo

A atriz disse que os comentários que circulam nos bastidores é que Paulo Ubiratan, famoso diretor da rede Globo, morreu de infarto na hora do sexo

A atriz Paula Burlamaqui revelou que os boatos que circulam nos bastidores é o que o famoso diretor de novelas da Globo Paulo Ubiratan morreu de um infarto durante o sexo. O diretor morreu em 1998, aos 51 anos. A afirmação da atriz aconteceu em entrevista ao podcast Papagaio Falante.

"Eu amava o Paulo, meu amicíssimo, a gente ia jantar sempre. Amava ele. Fiquei tão triste quando ele faleceu, teve um infarto. Mas dizem que ele morreu transando, não sei se isso é verdade, me falaram que ele morreu transando com uma gata. Teve uma morte boa", conta.

Ela frisa que não sabe se o boato é realmente verdade e comenta que "deve ter sido traumático" para a mulher que estava com Ubiratan na hora da morte. "Coitada, deve ter sido traumático para ela. Não sei nem se é verdade, mas me falaram."

A atriz também admitiu ter vivido um romance com o diretor global. "Ele era muito bonito e era bom de fazer elenco. Namorei um pouco com ele quando a gente fazia 'Pedra Sob Pedra'. Várias namoraram ele. Ele comia a novela inteira. Pegava geral, pronto falei."

Quem foi o diretor Paulo Ubiratan

O diretor morreu no dia 28 de março de 1998, as informações eram que Paulo havia passado mal em sua residência, no Rio de Janeiro.

Ele trabalhou por mais de 20 anos na rede Globo e dirigiu novelas como "Elas Por Elas", "Roque Santeiro", "O Salvador da Pátria", "Tieta", "A Próxima Vítima" e "A Indomada".



